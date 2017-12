Bamberg: Seniorin übergibt falscher Schwiegertochter mehrere Tausend Euro

Aller Warnungen zum Trotz übergab am Dienstagmittag eine 80 Jahre alte Frau in Bamberg im Zusammenhang mit dem sogenannten Enkeltrickbetrug einer Unbekannten eine größere Geldsumme.



Am Vormittag rief eine unbekannte Frau bei der 80-Jährigen zu Hause im Stadtteil Wunderburg an und gab sich als Lebensgefährtin ihres Sohnes aus. Für einen angeblich geheimen Hauskauf verlangte die Frau Geld von der Seniorin. Die betagte Dame wollte der vermeintlichen Schwiegertochter helfen und ging zu einer Bankfiliale, zwischenzeitlich hielt die unbekannte Tatverdächtige weiterhin telefonischen Kontakt mit ihrem Opfer.





Bankangestellte warnen die Seniorin erfolglos





Trotz mehrmaliger Warnungen von Mitarbeitern des Geldinstituts, dass es sich aktuell um die Enkeltrick-Betrugsmasche handeln könnte, ließ sich die 80-Jährige mehrere tausend Euro auszahlen. Das Geld übergab sie dann in ihrem Mehrfamilienhaus an eine unbekannte Frau. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Bank verständigte die Polizei.



Personenbeschreibung



Die Betrügerin wird als etwa 1,55 Meter große, schlanke Frau im Alter von etwa 30 Jahren beschrieben.



Die Oberfränkische Polizei warnt zum wiederholten Mal vor dieser Betrugsmasche und rät:



• Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon möglicherweise nicht selbst mit Namen vorstellt.

• Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist: Rufen Sie die jeweilige Person unter der bisher bekannten und benutzten Nummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

• Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

• Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen.

• Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

 Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen - auch nicht, wenn sie angeblich im Auftrag von Verwandten/Bekannten handeln.

• Informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.