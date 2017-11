Bamberg: Schlägereien in der Sand- und Dominikanerstraße

Am frühen Samstagmorgen um 01.40 Uhr gerieten ein 20-Jähriger und ein 23-jähriger Mann in der Oberen Sandstraße aneinander. Der jüngere Mann schlug dem Kontrahenten ins Gesicht. Der beschädigte dafür seinem Gegenüber die Jacke. Beide waren alkoholisiert und erhielten einen Platzverweis. Die Männer erhalten nun eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.Um 02.10 Uhr erhielt die Polizei die Mitteilung über einen zu Boden geschlagenen jungen Mann in der Dominikanerstraße. Der 17-Jährige wurde durch einen Unbekannten niedergeschlagen und schlug mit dem Kopf auf dem Pflasterstein auf. Dadurch erlitt er eine Platzwunde an der Kopfhaut, die im Klinikum am Bruderwald behandelt werden musste. Wer hat die Schlägerei beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Die Polizei sucht Zeugen.Wenig später, genauer gesagt um 02.47 Uhr, wurde der Polizei eine weitere Schlägerei in der Oberen Sandstraße gemeldet. Mit Eintreffen der Polizeistreife konnte nur der Geschädigte angetroffen werden. Dieser gab an, von zwei unbekannten Männern ins Gesicht geschlagen worden zu sein. Durch die Schläge erlitt der 26-Jährige eine Platzwunde unter dem linken Auge. Er wurde zur Behandlung durch ein Fahrzeug des BRK ins Klinikum am Bruderwald gebracht. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich unter der 0951/91290 zu melden.