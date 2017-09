Bamberg: Rentner von Unbekanntem attackiert und bestohlen - Zeugensuche

Bargeld erbeutete Mittwochnacht im Bereich der Friedensbrücke in Bamberg ein bislang Unbekannter bei einem Übergriff auf eine 76-Jährigen, wie die Polizei berichtet. Der Rentner kam mit einer Platzwunde in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 21.15 Uhr war der 76-jährige Bamberger auf der Friedensbrücke unterwegs. Dort soll ihn ein bislang Unbekannter körperlich attackiert und seine Geldbörse mit einem größeren Geldbetrag entwendet haben. Bei dem geschilderten Übergriff zog sich der Rentner eine Kopfplatzwunde zu und kam zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Bei dem Angreifer soll es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann handeln, der wohl aus der Region stammen muss.



Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit auf der Friedensbrücke Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951/9129-491 zu melden.