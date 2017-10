Bamberg: Radfahrer kracht in Auto

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 18 Jahre alter Radfahrer am Mittwoch, gegen 11.00 Uhr, die Pödeldorfer Straße in Richtung Stadtmitte. Er übersah einen am Straßenrand wartenden Skoda Citigo an der Einmündung zur Adalbert-Stifter-Straße und fuhr auf diesen auf.



Der 18- Jährige stürzte vom Rad und zog sich hierbei eine Prellung am rechten Handgelenk zu. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 275 Euro.