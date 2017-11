Bamberg: Passant wird angegriffen, weil er Hund helfen wollte

Ein 78-jähriger Mann wurde am Mittwochabend in der Bughofer Straße Zeuge, wie ein Hundeführer seinen Vierbeiner anschrie. Als der 78-Jährige den Hundeführer anschließen zur Rede stellte, ging dieser auf ihn los und stieß ihn gegen eine Wand, sodass der Mann in der Folge zu Boden fiel und sich hierbei an der Schulter verletzte.



Als Passanten hinzueilten, die dem 78-Jährigen helfen wollten, flüchtete der ca. 40-Jährige und 180 cm große Hundebesitzer.



Weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 0951/9129-210 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in Verbindung zu setzen.