Bamberg: Mann onaniert neben Gebüsch - Frau alarmiert Polizei

Wie die Polizei Bamberg-Stadt berichtet, ist am Samstagnachmittag ein unbekannter Mann einer Joggerin am Adenauerufer in Bamberg gegenübergetreten. Am Samstagnachmittag teilte die 26-jährige Joggerin der Bamberger Polizei mit, dass sie gegen 13.15 Uhr auf einen Mann am Adenauerufer aufmerksam wurde, da er neben einem Gebüsch stehend an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Der Vorfall ereignete sich am Fußgängeraufgang Kunigundendamm/Bleichanger. Nachdem sich der Mann ertappt fühlte, ging er die Treppe nach oben und flüchtete weiter in Richtung Innenstadt.



Der Mann wird wie folgt beschrieben:



- etwa 175 Zentimeter groß und zirka 35 Jahre alt

- schlank und hellhäutig mit einem oval-länglichem Gesicht

- schwarze, kurze Haare

- Bekleidet war der Mann mit einer beigen Jacke und heller Jeanshose.

- Er hatte eine Wollmütze auf dem Kopf.



Zeugen, die den Vorfall am Adenauerufer bemerkt oder den Mann bei der Flucht gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.