Bamberg gibt grünes Licht für umstrittene Basketball-Studie

Jetzt ist es durch: Die Stadt Bamberg finanziert 2018 die Kosten einer groß angelegten Basketball-Untersuchung mit 175 .000 Euro. Die selbe Summe soll vom Bamberger Basketballklub Brose Bamberg beigesteuert werden. Diese Entscheidung traf der Finanzsenat am Mittwoch. Das endgültige Beschlussfassung im Stadtrat am kommenden Mittwoch gilt als Formsache.



Im Mittelpunkt der Studie steht die Frage, wie der Spitzenbasketball in Bamberg auch in Zukunft erhalten werden kann. Damit untrennbar verbunden ist die Frage nach einer neuen Halle mit 10.000 Plätzen, was als Voraussetzung für die dauerhafte Teilnahme an der Euroleague genannt wird.



Die Beteiligung der Stadt an den Kosten dieser Untersuchung war auch im Finanzsenat sehr umstritten. Sprecher der Grünen, der Bamberger Allianz und des Bürger-Blocks stimmten dagegen. Doch die Befürworter von CSU, SPD, BuB und FDP behielten mit acht Stimmen die Oberhand.



