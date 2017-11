Bamberg: Gegen Ampel geschleudert - Frau verletzt sich bei Unfall mit Krankentransporter

Am Mittwochvormittag gegen 11.10 Uhr fuhr ein Krankentransporter der Werkfeuerwehr über die Kreuzung am Berliner Ring /Memmelsdorfer Straße Richtung Hallstadt. Laut Polizei machte er von seinen Sonder- und Wegerechten bei Rotlicht gebrauch - fuhr also bei Rot über die Kreuzung.Hier kam es dann zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 60-Jährigen, die bei Grünlicht in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Infolge der Kollision wurde die 60-Jährige mit ihrem Auto gegen einen Ampelmast geschleudert und kam schließlich zum Stehen.Bei diesem Unfall verletzte sich die Frau leicht - der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.