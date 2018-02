Bamberg: Frau wird Geldbeutel gestohlen, sie erwischt den tierischen Dieb inflagranti

Eine Frau zeigte am Montag bei der Polizei an, dass ihr vermutlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes die Geldbörse aus dem Einkaufswagen entwendet wurde, als sie diesen kurz unbeaufsichtigt ließ.



Wie die Polizei berichtet, hatte die 60 Jahre alte Frau den Täter schon am Dienstag selbst ermittelt und teilte dies der Polizei mit. Zu Hause auf der Terrasse beobachtete sie ihren Mischlingshund, der auffällig unter einem Busch herumwühlte. Als sie nachschaute, was sich unter dem Busch befand, fand sie ihre Geldbörse. Sowie weiteres "Diebesgut", wie zum Beispiel einen alten Schuh, den sie schon länger vermisste. Offensichtlich hatte sich ihr Hund die Geldbörse aus dem Einkaufskorb geschnappt und in seinem Versteck deponiert.