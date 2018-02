Bamberg: Frau am Bahnhof sexuell belästigt

Ein 21-Jähriger hat am späten Dienstagabend eine 29-jährige Frau im Bamberger Bahnhof sexuell bedrängt und wenig später den männlichen Begleiter der Frau mit einer Glasflasche angegriffen. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung.



Gegen 23.40 Uhr lief die 29-jährige Frau in Begleitung zweier Freunde durch den Personentunnel des Bamberger Bahnhofs in Richtung Bahnhofsgebäude, berichtet die Bundespolizei. Während ihre Begleiter die Treppe nutzten, fuhr die Frau mit dem Fahrstuhl aufwärts zum Bahnsteig 1. Während der kurzen Fahrt wurde sie von einem 21-Jährigen sexuell belästigt. Der Mann küsste sie dabei mehrfach gegen ihren Willen. Angekommen am Bahnsteig entfernte sich der 21-Jährige vorerst, kehrte rund 20 Minuten später jedoch wieder zum Bahnhof zurück und traf dort erneut auf die zuvor bedrängte Frau und ihre Begleiter.



21-Jähriger schlägt mit Glasflasche zu

Im weiteren Verlauf versuchte der 21-Jähirge abermals an die Frau heranzutreten. Ein Begleiter der Frau, ein 30-jähriger Mann, verhinderte dies und wurde daraufhin vom dem 21-Jährigen mit einer Glasflasche geschlagen. Der 30-Jährige erlitt dadurch eine blutende Wunde am Arm und musste im Krankenhaus behandelt werden.



Tatverdächtiger verletzt sich selbst und springt in die Regnitz

Noch bevor die Bundespolizei über den Vorfall informiert wurde, flüchtete der Tatverdächtige in Richtung Innenstadt. Dort wurde der Mann wenig später erneut auffällig, indem er sich selbst verletzte und beim Eintreffen von Beamten der Landespolizei in die Regnitz sprang. Aufgrund seines Verhaltens wurde er mittlerweile in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.



Die Bundespolizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sexueller Belästigung. Augenzeugen des Vorfalls melden sich bitte unter 0931/322 590.