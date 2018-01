Bamberg: Frau (32) bespuckt Passanten und beißt Polizisten

Frau bespuckt Passanten:

Am Donnerstagmittag (11. Januar 2018) hat eine 32-Jährige Passanten bespuckt und mehrere Ältere Personen geschubst. Der Vorfall ereignete sich in der Promenadenstraße, nahe des ZOB Bamberg. Die Frau stand offensichtlich unter Alkohol- und vermutlich auch Drogeneinfluss: Als die Polizei sie festnehmen wollten, wehrte sie sich vehement. Dies berichtet die Polizei.Sie musste gefesselt werden. Während der Fesselung biss sie einen der Polizisten in den Arme. Der Polizist wurde dadurch leicht verletzt.Die aggressive Frau wurde aufgrund ihres gesundheitlich angeschlagenen Zustands ins Krankenhaus gebracht.