Bamberg: Nach Tritten gegen den Kopf - Fahndung wegen versuchter Tötung erfolgreich

Im Zusammenhang mit einer Schlägerei Mitte September in der Innenstadt suchten die Ermittler der Kriminalpolizei Bamberg mit Bildern nach den Tatverdächtigen und einem Zeugen. Wie die Polizei am Freitagabend mitteilte, konnten die Männer nun vorläufig festgenommen werden.Ein 42-Jähriger erlitt bei der Tat im September durch mehrere Tritte gegen den Kopf erhebliche Verletzungen. Auch sein Begleiter wurde verletzt. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus.Am frühen Sonntagmorgen (17.9.2017) trafen die beiden Männer in der Straße "Am Kranen" auf die drei Unbekannten. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 42-Jährige zu Boden ging und anschließend von einem der Angreifer mehrmals mit dem Fuß gegen den Kopf getreten wurde. Zusammen mit seinem Begleiter, der ebenfalls Verletzungen davon trug, kam der 42-Jährige in ein Krankenhaus. Die damals Unbekannten flüchteten nach der Tat in Richtung "Untere Brücke". Die Kriminalpolizei Bamberg führt Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.Die im Zusammenhang mit der Schlägerei mit Lichtbild gesuchten drei Tatverdächtigen konnten inzwischen identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Aus Rücksicht auf die derzeit noch andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind laut Polizei im Moment keine detaillierteren Auskünfte möglich.