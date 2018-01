Bamberg: Dachstuhl brennt in der Innenstadt - hoher Sachschaden

In der Bamberger Innenstadt hat es am Samstagnachmittag gebrannt. In der Theuerstadt neben der Königstraße fing das Nebengebäude der Gangolf Schule Feuer.Laut oberfränkischer Polizei wählte eine Anwohnerin gegen 16.15 Uhr den Notruf und teilte das Feuer mit. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei kurz darauf in der Luitpoldstraße eintrafen, stand das schuppenähnliche Gebäude im Hinterhof der Schule bereits in Vollbrand.Den Feuerwehrkräften gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser zu verhindern. Durch den Brand wurde das Nebengebäude stark in Mitleidenschaft gezogen und inbesondere ein darin geparkter Ford, mit einem Zeitwert von etwa 20.000 Euro, völlig zerstört.Der Kriminaldauerdienst Bamberg hat die Ermittlungen zur derzeit noch unklaren Brandursache aufgenommen.Geschätzte 60.000 Euro Gesamtsachschaden entstand beim Brand eines kleinen, unbewohnten Gebäudes.