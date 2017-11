Bamberg: Brand in Aufnahmeeinrichtung fordert ein Todesopfer

Wie die Polizei mitteilt, ging am frühen Mttwochmorgen gegen 3 Uhr ein Notruf ein, der von einem Brand in der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken auf dem ehemaligen Gelände der US-Kaserne in Bamberg berichtete. Eine Wohnung im Erdgeschoss war in Flammen aufgegangen.



Insgesamt rückten ca. 30 Polizei- und 50 Feuerwehreinsatzkräfte zum Einsatz aus. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bekommen und ein Übergreifen auf andere Wohnungen zu verhindern.



Jedoch hatte sich im gesamten Gebäude sehr schnell Rauch ausgebreitet. Die Mehrheit der Bewohner konnte selbstständig das Gebäude verlassen, einige mussten von der Feuerwehr nach außen geleitet werden. 14 Menschen erlitten durch die starke Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Sechs der Verletzten brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser.



Bei Betreten der ausgebrannten Wohnung entdeckten die Rettungskräfte eine tote Person. Zu Alter, Geschlecht und Nationalität können derzeit keine Angaben gemacht werden.





Die Kriminalpolizei Bamberg ist mit mehreren Beamten vor Ort und übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.