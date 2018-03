Bamberg: Blutverschmierter Mann sorgt für Chaos rund ums Atrium

Einer 63-jährigen Frau sprang laut Polizeibericht am Sonntag gegen 21.20 Uhr in der Schwarzenbergstraße ein 23-jähriger Mann auf die Motorhaube. Er rannte plötzlich auf die Straße, laut grölend mit ausgebreiteten Armen und warf sich auf die Motorhaube.Mit seinem Kopf löste er den Scheibenwischer aus und rollte sich in Richtung Fahrerseite ab, stand dann gleich wieder auf und rannte in Richtung Bahnhof.Es kamen mehrere Mitteilungen über einen blutverschmierten Mann, der herumschreiend in der Schwarzenbergstraße auf vorbeifahrende Fahrzeuge einschlug. Die eintreffende Streife konnte den Mann festhalten. In der unteren Etage eines Parkhauses wurden dann von dem Mann persönliche Gegenstände und etliche Blutlachen gefunden.Laut seinen Angaben hätte er sich angeblich an einem Zaun eine Schnittverletzung zugezogen. Da der Mann sichtlich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wurde er ins Klinikum gebracht.