Bamberg: Betrunkener lässt sich zu Polizei fahren und attackiert Beamten

Ein 82-jähriger Mann wurde am Sonntagmittag von einem Taxifahrer zur Polizei gefahren. Der Senior war offenbar so betrunken, dass er seinen Wohnungsschlüssel nicht mehr fand.Auf dem Parkplatz der Polizei wollte der 82-Jährige sogar noch nach dem Taxifahrer schlagen, wie die Polizei am Montag berichtete. Im Vorraum der Polizeiwache versetzte der Mann dann noch völlig unerwartet einem Polizeibeamten einen Faustschlag ins Gesicht, weshalb dessen Brille zu Boden flog.Der rabiate und völlig Betrunkene, der nicht mehr in der Lage war, einen Alkoholtest durchzuführen, wurde in einer Ausnüchterungszelle untergebracht. Er muss sich wegen Körperverletzung verantworten.