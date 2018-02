Bamberg: Angriff vor Dönerbude - 19-Jähriger verliert wohl Großteil seiner Sehkraft

Untersuchungshaft

Nach einer Schlägerei in der Nacht zu Aschermittwoch befindet sich eine 18-jährige Bambergerin seit Donnerstag in. Es besteht der dringende Verdacht, dass die junge Frau einen 19-Jährigen in der Innenstadt so schwer amhat, dass er voraussichtlich einen Großteil seinerwird. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt und bittet umzu der Auseinandersetzung.Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 00.25 Uhr in derunweit der Fußgängerzone vor einem Imbissstand zu einer Streitigkeit unter mehreren Menschen. Im Verlauf der Auseinandersetzung erlitt ein 19-Jährigerund kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Verständigte Einsatzkräfte der Bamberger Polizei konnten im näheren Umfeld des Tatortes die Beteiligten antreffen und identifizieren.Im Zuge der geführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 19-Jährige eine schwere Augenverletzung davon trug und in Folge dessen seine Sehkraft voraussichtlich stark beeinträchtigt sein wird. Im Zuge der weiteren Ermittlungen kristallisierte sich heraus, dass eine 18-Jährige mit einem bislangden 19-Jährigen am Auge verletzte.Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg erging am Donnerstagnachmittag gegen die 18-Jährige Haftbefehl wegen schwerer Körperverletzung. Sie befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft dauern an.• Wer hat in der Nacht von Faschingsdienstag auf Aschermittwoch kurz nach Mitternacht vor dem Imbissstand in der Lange Straße die Auseinandersetzung beobachtet?• Wer kann konkret Angaben zu Tathandlungen machen?Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 entgegen.