Bamberg: 48- Jährige missachtet Stoppschild und kollidiert mit Lkw

Als eine 48 Jahre alte Autofahrerin am Montagabend ein Stopp- Schild missachtete, verursachte sie dadurch einen Verkehrsunfall mit einem Lkw-Fahrer.



Wie die Polizei berichtet, wechselte die 48 Jahre alte Opel-Fahrerin von der A 73 auf die A 70 in Richtung Bayreuth. Im Baustellenbereich missachtete sie jedoch das Stopp-Schild an der Einfahrt zur A 70 und stieß seitlich gegen einen Lkw der auf der Hauptfahrbahn fuhr.



Nach dem Zusammenstoß wurde das Auto zunächst gegen die Baustellenabtrennung und anschließend gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Nach circa 50 Metern kamen dann beide Fahrzeuge zum Stehen. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Die 48 Jahre alte Frau und ihre Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zur Bergung und Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn in Richtung Bayreuth komplett gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.