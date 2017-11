Bamberg: 48-jährige Frau schlägt auf Polizisten ein

Am Mittwoch hat eine Frau in Bamberg eine Polizistin angegriffen, wie die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt mitteilte. Heftigen Widerstand leistete am Mittwochnachmittag eine 48-jährige Frau im Berggebiet. Beamten der Polizei Bamberg-Stadt wurden dorthin gerufen, weil aus der Wohnung der Frau übermäßiger Lärm drang.Aufgrund der Uneinsichtigkeit der Frau, sollte deren Stereoanlage, die als Lärmquelle ausgemacht werden konnte, von den Beamten sichergestellt werden. Daraufhin versuchte die 48-Jährige auf die Beamten einzuschlagen und beleidigte sie zudem hierbei.Nur mit erheblichem Kraftaufwand konnte die Frau von den Beamten gefesselt und in schließlich in Gewahrsam genommen werden.