Bamberg: 26-Jähriger in Schlangenlinien auf gestohlenem Fahrrad unterwegs

Am Dienstag, kurz nach Mitternacht, beobachtete ein Zeuge in einem Hinterhof der Katharinenstraße in Bamberg mehrere Personen, die sich dort an Fahrrädern zu schaffen machten.Bei der sofort eingeleiteten Fahndung fiel in der Kloster-Banz-Straße ein junger Mann auf, der dort in Schlangenlinien auf einem Fahrrad unterwegs war, berichtet die Polizei Bamberg. Wie sich herausstellte, hatte der 26-Jährige das Damenrad in der Katharinenstraße gestohlen.Der junge Mann war stark betrunken. Er brachte es bei einem Alkoholvortest auf 2,28 Promille, weshalb bei ihm eine Blutentnahme fällig war. Sein vermutlicher Mittäter, ein 29-jähriger Mann, konnte wenig später ebenfalls von der Polizei festgenommen werden.