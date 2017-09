Bahnsperrrung zwischen Hirschaid und Bamberg aufgehoben

Wie die Bahn mitteilt, ist der Streckenabschnitt Hirschaid - Bamberg am Donnerstag Vormittag wegen eines Notarzteinsatzes am Gleis gesperrt worden. Die S-Bahnen der Linie S1 aus Richtung Nürnberg endeten in Hirschaid.



Inzwischen (Stand: 13.50 Uhr) wurde die Sperrung aufgehoben und der Zugverkehr zwischen Bamberg und Hirschaid wieder aufgenommen.



Außerdem kam es auf den Strecken Würzburg - Bamberg / Nürnberg zu erheblichen Verzögerungen. Grund hier war eine technische Störung an einem Güterzug zwischen Rottendorf und Würzburg Auch kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen.