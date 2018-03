Bahnausbau: Warum die Entscheidung des Stadtrats nur noch formale Bedeutung hat.

Eine sechsjährige Debatte strebt ihrem Ende entgegen. Nach über 60 Sitzungen in verschiedensten Gremien will der Stadtrat am Dienstag eine Entscheidung über den Kurs der Stadt beim Bahnausbau treffen. Doch wie die Entscheidung ausfallen wird, ist wegen des Neins von Grünen und Bamberger Allianz sowie der unklaren Haltung der SPD unsicher.



Möglicherweise hat sich der aufreibende Diskurs um sieben Trassenvarianten kurz vor Schluss von selbst erledigt: Wer die Aussagen in den letzten Wochen aufmerksam verfolgt hat, dem blieb nicht verborgen, dass die Positionierung des Stadtrats unter den bekannten Voraussetzungen allenfalls formale Bedeutung hat. Was dies für Konsequenzen haben könnte und warum die Alternativlosigkeit die Entscheidung für den Stadtrat wieder leichter macht, lesen Sie im Premiumbereich von infranken.de. Dort gibt es auch einen Kommentar zum Stand der Dinge.