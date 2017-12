Bahnausbau durch Bamberg: Im Februar wird es spannend

Es ist der Abschluss einer fünfjährigen selten intensiven Debatte. Bamberg will im ersten Quartal 2018 entscheiden, welche Trassenvariante beim Bahnausbau durch Bamberg gebaut werden soll.



Grundlage für die Entscheidung soll eine Ausbauempfehlung des Verkehrswissenschaftlichen Instituts Stuttgart VWI sein. Die Planer untersuchen nach einer Matrix derzeit sieben verbliebene Ausbauvorschläge - vom Ausbau im Bestand bis zur Volluntertunnelung.



Nach dem ursprünglichen Zeitplan sollte das Ergebnis der Gutachten am 24. Januar vorgestellt werden Nun visiert die Stadtverwaltung Bamberg den 8. Februar an. Dann wird jeder der noch im Verfahren befindlichen Vorschläge ein Punktzahl zwischen 110 und 550 erhalten.



Doch wie wird sich der Stadtrat zum Ergebnis des Gutachtens positionieren? Die finale Entscheidung fällt wie geplant einen guten Monat nach der Bekanntgabe der Ergebnisse in einer Sondervollsitzung des Stadtrats am 6. März.



Wie die Matrix aufgebaut ist und warum der Einfluss der Bahn-Baumaßnahmen auf Handel und Tourismus höher gewertet wurde als ursprünglich vorgesehen, lesen Sie in Kürze in einem ausführlichen Artikel im Premiumbereich von infranken.de