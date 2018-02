Avantgarde-Jazz im Kino

Das Lichtspielkino ist am Sonntag, 25. Februar, Stätte eines spannenden Konzerts. Auf Einladung von Sog- innovative Musik ist das dänische Avantgarde-Jazz-Trio "Shitney" zu hören, außerdem werden als Vorprogramm drei Kurzfilme präsentiert. Beginn ist um 21 Uhr, Einlass ab 20.45 Uhr.



Zwei der Filme stammen vom Bamberger Künstlerkollektivs "Inge". Es wird zum Einen den Kurzfilm "Bernd", Gewinner der Bamberger Kurzfilmtage 2015, zu sehen geben. Dabei handelt es sich um ein künstlerisches Porträt des Künstlers Bernd Wagenhäuser. Außerdem zeigt SOG erstmals den 2016 von den Bamberger Kurzfilmtagen abgelehnten Film "Ingeschmelzt". "Inge" geht nach eigenen Angaben davon aus, dass dies die erste und letzte öffentliche Präsentation dieses Films sein wird.



Felix Forsbach, Organisator bei SOG, zu diesem Film: "Zumindest sieht man im Hintergrund viele Sehenswürdigkeiten von Bamberg. Ich hoffe, dass zumindest dass unseren Besuchern an dem Kurzfilm gefällt." Jérémie Gnaedig beantwortet die Frage nach der Zusammenarbeit mit "Inge" folgendermaßen: "Wir suchten als Vorprogramm für die Band ,Shitney' etwas Filmisches, weil die

Band in ihren Musikvideos und auch in der Musik mit sehr guten Bildern arbeitet. Wir haben uns dann für Filme von ,Inge' entschieden, weil sie keine Vorführgebühr verlangten und wir damit eine Brücke zwischen regionaler und internationaler Kunst schlagen konnten."



Neben den beiden Filmen des Kunstprojekts "Inge" wird es noch einen weiteren Kurzfilm zu sehen geben. Um welchen Film es sich handelt, darüber schweigen sich die Veranstalter aus.



Die erst kürzlich gegründete Band "Shitney" aus Kopenhagen wird extra eingeflogen, um in Bamberg im Lichtspiel zu spielen. Das Lichtspiel beheimatete seit der Gründung von SOG im Jahr 2015 bereits zwei spannende Konzerte. Letztes Jahr waren das Wiener Jazz-Trio "Möström" und der Jazzclub von Helge Schneider zu Gast und es wurde im Lichtspiel in den Welttag des Jazz gefeiert. 2015 zeigte SOG im Lichtspiel die Stummfilmvertonung von Murnaus "Der letzte Mann" des Duos Les Trucs.



Und das Jahr 2018 beginnt für SOG im Lichtspiel wieder mit Avantgarde-Jazz: "Shintey".

Was die drei Musikerinnen [Maria Faust am Saxophon, Katrine Amsler an Keyboard, Mikrogitarre und diversen Elektronika und Qarin Wikström an Gesang, Keyboard und Effektgeräten] über ihr Bandprojekt selbst sagen: "Wir sind rebellische weibliche (!) Geflüchtete aus dem Synthie-Pop der 80er und treffen die gegenwärtigen Adern dieses Planeten!" Die drei Musikerinnen leben in Kopenhagen und sind in der dortigen experimentellen und international hochgeachteten Jazzszene sehr gut vernetzt und spielen in diversen Bands. Die Musik "Shitneys" ist schwer in Kategorien zu fassen, sie changiert zwischen abstrakten und konkreten, angenehm symphonischen und

zuweilen anstrengenden Passagen.