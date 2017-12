Autoklau ohne Spuren: hochwertige Pkw im Visier von Diebesbanden

Teure Autos verschwinden in Oberfranken



Im November wurde die Polizei aber gleich zwei Mal kurz hintereinander in den kleinen Ort Geisfeld im Landkreis Bamberg gerufen: Zwei hochwertige Autos der Marke BMW waren vom Grundstück der Besitzer geklaut worden. Einer der Pkw hatte einen Zeitwert von 120 000 Euro.Haben die gleichen Täter zugeschlagen und womöglich sogar die Region im Visier? Unwahrscheinlich ist dies nicht. Seit Ende Oktober waren in Oberfranken vier Audi und fünf BMW verschwunden.Vor allem Besitzer von höherpreisigen Land Rover, BMW und Audi erlebten laut dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) überproportional oft ein böses Erwachen. Autos mit dem Komfort-Schließsystem "Keyless", das vorrangig in hochwertigen Fahrzeugen zu finden ist, sind laut dem ADAC dabei deutlich anfälliger.Welche Autos besonders beliebt bei Dieben sind und wie man sich schützen kann lesen Sie hier