Ausflugtipp: Hier stehen die schönsten Osterbrunnen in Franken

Viele Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz



Ostern steht vor der Tür. Deswegen beginnen die zahlreichen Gemeinden in Franken damit, ihre Brunnen zu schmücken. Von der Fränkischen Schweiz aus hat sich der Brauch, Dorfbrunnen mit bemalten Eiern und Nadelholz zu schmücken, mittlerweile in alle Himmelsrichtungen verbreitet. Der erste Osterbrunnen wurde vermutlich vor rund 100 Jahren in Aufseß geschmückt.Wir haben unsere Nutzer auf Facebook gefragt, wo ihrer Meinung nach der schönste Osterbrunnen der Region zu finden ist.Sofort kam die Antwort einer Nutzerin: in der Fränkischen Schweiz. Hier soll nahezu jeder Ort ihren Brunnen schmücken. Dazu gibt eine weitere Nutzerin einen tollen Ausflugstipp: Man könne eine Osterbrunnentour machen, überall aussteigen und die Brunnen bewundern. Am Ende geht es dann in ein fränkisches Gasthaus - laut ihr "ein perfekter Tag".Des Weiteren wurden folgende Osterbrunnen auf Facebook genannt:- Bieberbach- Stechendorf- Treuchtlingen- Leinburg- Zapfendorf- Fürth am Berg- Gaiganz- Wiesenthau- Muggendorf- Streitberg- Birkenreuth- Eckenhaid- Heiligenstadt- Ebersbach- Steinsdorf- Weißenstadt- Goldkronach- Neunkirchen am Brand- Waischenfeld- Rosenbach- Weidenberg- BischofsgrünInsgesamt gibt es allein im Landkreis Bamberg und in der Fränkischen Schweiz rund 200 Orte, in denen Osterbrunnen und -bäume geschmückt werden. Bei einem sind sich die Facebook-Nutzer aber einig: Alle Orte geben sich beim Schmücken ihrer Brunnen viel Mühe.Hat euer Ort einen schönen Osterbrunnen? Gar den schönsten? Dann zeigt ihn uns bei inFranken-Pix ! Wir freuen uns auf eure Bilder und nehmen sie in die Galerie mit auf.