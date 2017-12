Aufnahmeeinrichtung Oberfranken: Bewohner sticht Landsmann mit Schere in den Hals

Mit einer Schere bewaffnet ging ein 25-Jähriger in der Nacht zum Samstag in der Aufnahmeeinrichtung Oberfranken (AEO) auf sein Gegenüber los und verletzte seinen Landsmann dabei leicht am Hals. Die Kripo Bamberg hat die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags aufgenommen. Der 25-jährige Marokkaner sitzt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg in Untersuchungshaft.





Gegen 23 Uhr kam es in einem Wohngebäude auf dem Gelände der AEO zum handfesten Streit, in dessen Verlauf der Marokkaner seinem Landsmann zuerst mit der Faust ins Gesicht schlug und im Anschluss "eine Stichbewegung mit einer Schere in Richtung dessen Hals ausführte", so die Pressemeldung der Polizei Bamberg. Durch den Angriff erlitt das Opfer eine leichte Wunde am Hals. Im Vorfeld hatten die beiden Marokkaner gemeinsam getrunken und standen beim Eintreffen der Polizisten merkbar unter Alkoholeinfluss. Die weiteren Ermittlungen wegen eines versuchten Tötungsdeliktes übernahm das Fachkommissariat der Kripo Bamberg.



Gegen den 25-Jährigen erging am Samstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.