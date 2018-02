Auf den Spuren des Swing

Mit dem Swing entwickelte sich in den 1920er Jahren die populärste Spielart des Jazz. Die zuvor drei- bis achtköpfigen Ensembles wuchsen zu Bigbands an, die neue musikalische Möglichkeiten ausschöpften und dem Jazz eine andere Richtung gaben. Stilrichtungen wie der Dixieland-Jazz eroberten mit ihrer Tanzbarkeit das junge Publikum und Legenden wie Ella Fitzgerald stehen bis heute für die goldene Ära der Jazzorchester. Die Bigband der Universität Bamberg taucht am Sonntag, 4. Februar 2018, mit Stargast Thilo Wolf in dieses Zeitalter ein.

Der Pianist und Komponist bespielt mit drei eigenen Formationen das internationale Parkett. Zusammen mit ihm wird die Uni-Bigband mit edlem Klarinettenklang, swingenden Bläsern und einer pulsierenden Rhythmusgruppe für die Interpretation und Improvisation bekannter und unbekannter Jazz-Themen sorgen. Das Orchester spielt unter der Leitung von Markus Schieferdecker, Dozent am Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr im Audimax der Universität Bamberg, Feldkirchenstraße 21. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Weitere Informationen zur Konzertreihe ?Musik in der Universität? finden Sie unter: www.uni-bamberg.de/konzerte



Bild: Die Bigband der Universität Bamberg freut sich auf einen Swing-Abend mit Pianist Thilo Wolf.

Quelle: Dirk Kampa

Weiterführende Informationen für Medienvertreterinnen und -vertreter:

Kontakt für inhaltliche Rückfragen:

Markus Schieferdecker

Mitarbeiter am Lehrstuhl für Musikpädagogik und Musikdidaktik

Tel.: 0951/863-1926

markus.schieferdecker(at)uni-bamberg.de



Medienkontakt:

Patricia Achter

PR-Volontärin

Tel.: 0951/863-1146

patricia.achter(at)uni-bamberg.de