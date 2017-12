Asylbewerber rettet Bewusstlosen im Zug nach Baunach

Der 55-jährige Asylbewerber Sultan Alhamdan fuhr gerade mit dem Zug von Bamberg nach Baunach, er war auf dem Nachhauseweg von einem Sprachkurs, als er Hilferufe vernahm. Er folgte den Rufen und traf auf einen am Boden liegenden Mann, der zu diesem Zeitpunkt nicht mehr atmete. In Syrien hatte Alhamdan schon einige Male Erste Hilfe geleistet und so tat er es auch in diesem Fall ganz selbstverständlich mittels Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage.

Als Notarzt und Rettungswagen eintrafen, war der 30- bis 35-jährige Mann einigermaßen stabilisiert und konnte abtransportiert werden. Der Zugbegleiter und eine Bekannte des Mannes bedankten sich bei Alhamdan für seine geleistete Hilfe, auch Bahnbetreiber Agilis bestätigt die Geschehnisse und erklärt dazu: "Wir möchten Herrn Alhamdan ganz herzlich für seinen couragierten und vorbildlichen Einsatz danken."



Der Gerettete war leider aus Gründen des Datenschutzes und der ärztlichen Schweigepflicht bislang nicht ausfindig zu machen, vielleicht meldet er sich aber noch aufgrund der Berichterstattung.



Einen ausführlichen Bericht lesen Sie hier (für Abonnenten kostenlos).



Kontakt Wer Zeuge der Rettung war oder Kontakt zum Geretteten vermitteln könnte, kann sich gerne telefonisch unter der Nummer 0951/13296-103 oder per Mail an redaktion.bamberg@infranken.de melden.



Erste Hilfe Wer seine Erste-Hilfe-Kenntnisse auffrischen möchte, kann dies in Bamberg unter anderem in Kursen des Bayerischen Roten Kreuzes, der Johanniter, der Malteser und der Deutschen Unfallhilfe machen. fö