Andrew-Lloyd-Webber-Gala in Bamberg

Eine zweieinhalbstündige Show zu Ehren eines der größten Musicalkomponisten aller Zeiten mit Auszügen aus seinen Meisterwerken "Das Phantom der Oper", "Cats", "Jesus Christ Superstar", "Evita", "Starlight Express" , " Liebe stirbt nie", "Song and Dance", "Requiem" ... - das ist die große Andrew-Lloyd-Webber-Gala, die am 15. Februar um 20 Uhr in der Konzerthalle Bamberg gastiert. Vier Gesangsolisten und acht singende und tanzende Musicaldarsteller, allesamt aus dem Londoner West End, nehmen die Zuschauer mit auf eine emotionale Berg- und Talfahrt der großen Gefühle. Dazu spielt auf der Bühne ein 14-köpfiges Live-Orchester. Karten für die Aufführung gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Foto: PR