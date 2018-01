Am Theresianum in Bamberg wurde das Ende des Bangens gefeiert

Nach mehr als zwei Jahren der Unsicherheit und des Bangens im Hinblick auf die Zukunft des Theresianums konnte endlich der Übernahmevertrag mit einem neuen Schulträger unterschrieben werden.



Mit Anfang diesen Jahres hat die Caritas-Schulen gGmbH (Würzburg) die Trägerschaft des Theresianum in Bamberg übernommen. Sie wird somit diese traditionsreiche und wichtige kirchliche Bildungseinrichtung der Karmeliten in Oberfranken weiterführen.



Dies wurde mit einem offizielle Festakt mit zahlreichen Ehrengästen aus Kirche, Politik und Gesellschaft sowie der Schulgemeinschaft am Freitag in der Schule feierlich begangen.

Mit der Weiterführung des Theresianums durch die Caritas-Schulen ist die Zukunft dieses wichtigen schulischen Angebots gesichert.



Somit können junge Menschen, die aus dem Berufsleben kommen beziehungsweise eine zweijährige berufliche Tätigkeit nachweisen, am Kolleg Theresianum zum Abitur (allgemeine Hochschulreife) gelangen.



Ebenso steht für Absolventen der Mittelschule, Wirtschaftsschule und Realschule über das Spätberufenengymnasium der Weg zum Abitur offen.



Die Schule wirbt mit einer modernen Ausstattung sowie hellen und freundlichen Unterrichtsräumen. Eine einladende Bibliothekslandschaft sowie das kleine Schülercafé schaffen eine angenehme Atmosphäre, die das Lernen erleichtert.



Der nächste Informationstag für das neue Schuljahr findet am kommenden Samstag, 27. Januar, statt.

Informationen über das schulische Angebot sind jederzeit am Theresianum zu erhalten, Telefonnummer 0951/ 95 22 40.