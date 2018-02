Als der Himmel über Bamberg brannte

So glühend rot wie am Mittwochmorgen präsentiert sich der Himmel nur selten. Nicht nur Wolfgang-Petry-Fans dürften beim Blick nach oben an den Hit "Der Himmel brennt" gedacht haben.



Nur wenige Minuten

Viele unserer Leser waren früh auf und hatten Fotoapparat oder Handy zur Hand. Zum Glück, denn schon nach wenigen Minuten war das Himmelsschauspiel auch schon wieder zu Ende.

Was bleibt, sind Fotos, die sich durchaus sehen lassen können, weshalb wir Ihnen an dieser Stelle eine kleine Auswahl präsentieren.