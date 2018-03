Alles, was die Familie stark macht

Wer kennt schon "Kangatrainig" oder kann mit dem Begriff "Jin Shin Jyutsu" etwas anfangen? Antworten und nicht nur auf diese Fragen bekamen die zahlreichen Besucher bei der vierten Familienmesse Plus für die Stadt und den Landkreis Bamberg in den Graf-Stauffenberg-Schulen.



An über 100 Ständen konnten sich die Besucher über regionale Einrichtungen, kulturpädagogische Bildungsangebote und die unterschiedlichsten Beratungsangebote für Familien informieren. Ganz unterschiedliche Angebote aus den Bereichen Literatur und Theater, Tanz, Bewegung und Spiel, Malen, Basteln und Gestalten, Handwerk sowie Medien und Technik konnten ausprobiert werden. Organisiert wurde die Familienmesse von der Familienregion Bamberg und dem Kultur.Service.Bamberg für Schulen und Kitas (KS:BAM).



Mitmachangebote begeisterten

Die vielen Mitmachaktionen - zum Beispiel konnte man bei einer Kinderrallye teilnehmen, sich Buttons oder Freundschaftsbändchen selbst gestalten oder beim Zirkus Giovanni seine Geschicklichkeit unter Beweis stellen - begeisterten insbesondere die kleinen Messebesucher. Auch Musikinstrumente konnten ausprobiert und ein Orchester dirigiert werden.



Zum ersten Mal vor Ort dabei waren die "Kunstkracher", eine neue Kunstschule in Bamberg. Die Schule stellte ihr erstes Semesterprogramm vor und lud zum "Krach machen" ein. Es wurden Krachblasen gemalt, genussvoll geploppt und geknallt sowie mit Steckspielwiese und Tassenmobile experimentiert. Die Besucher fanden aber auch eine "Ruhe-Oase", einen Raum für Kinderbetreuung und Angebote unter dem Motto "Zeit zu Zweit - Zeit für uns".



Darüber hinaus gab es an diesem Tag Fortbildungsmöglichkeiten für Lehr- und pädagogische Fachkräfte. Vom Stimm-Sprech-Training über Autogenes Training im Unterricht bis hin zum Thema Medien und Empowerment reichte hier das vielfältige Angebot.



Fürs leibliche Wohl der Besucher war auch wieder bestens gesorgt worden, so u.a. mit einem leckeren internationalen Buffet, das von den Mitgliedern der Merkezefendi Moschee angeboten wurde.



Ein Standortfaktor

Eröffnet wurde die Familienmesse auf der Bühne der Schulaula durch Oberstudiendirektor Martin Mattausch, den Zweiten Bürgermeister der Stadt Bamberg Christian Lange (CSU) und Landrat Johann Kalb (CSU). Beide Politiker sprachen davon, wie wichtig Familien für die Region Bamberg sind und familienfreundliche Politik mittlerweile zum Standortfaktor geworden ist. Für die musikalische Umrahmung der Eröffnung sorgte die Big Band des Clavius-Gymnasiums unter Leitung von Veit Meier. Es gab großen Applaus für die jungen Musiker, genauso wie für Anna Schneider, die "Hello" von Adele interpretierte. Theaterpädagoge Dirk Bayer moderierte hier die verschiedenen Programmpunkte.



Seit 2012 gibt es mittlerweile die Familienmesse in Bamberg. Sie findet alle zwei Jahre statt und ist aus dem Netzwerk Familienbildung entstanden. Sina Ott, die Generationenbeauftragte im Landratsamt Bamberg, zeigte sich bereits am Mittag sehr zufrieden mit der Besucherresonanz. Rund 1250 Besucher waren zu diesem Zeitpunkt schon gezählt worden. 2016 kamen 2000 Besucher zur Familienmesse. Für die Generationenbeauftragte ist es besonders wichtig, dass Familien hier auch niederschwellige Beratungsangebote in Anspruch nehmen und sich miteinander austauschen können.