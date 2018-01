"Aerotopia" - von der Kunst der Leichtigkeit

Die Artisten des Bamberger Zirkus-Varietéentführen die Zuschauer Anfang Februar mit ihrem neuen Programm "Aerotopia" in die Welt der Luft, des Ungreifbaren, des Flüchtigen und des Leichten. 2013 widmete sich die bunte Künstlertruppe aus Profis und ambitionierten Amateuren bereits dem Element Wasser. Im aktuellen Programm "Aerotopia" steht nun ein weiteres Element stellvertretend für die große Kreativität der etwa 25 Artisten.



Mit Jonglage, Artistik, Akrobatik, Tanz, Komik, Musik und nicht zuletzt unbändiger Spielfreude begeistern die Künstler ihr Publikum seit Jahren. "Von den einzelnen Showacts, über den Pausenverkauf bis hin zur Gestaltung von Bühnenbild und Kostümen wird alles in ehrenamtlicher Form aus den eigenen Reihen geleistet", betont Zweiter Vorsitzender Fabian Rieger. Das sei für alle Beteiligten jedes Jahr aufs Neue ein großer Kraftakt, der sich aber lohne.



Die in den vergangenen Jahren stets ausverkauften Vorstellungen und die glücklichen Gesichter von Zuschauern und Akteuren sprechen für sich. Die Einnahmen der Veranstaltungen kommen dem Kinder- und Jugendzirkus Giovanni zugute. Karten für die Vorstellungen am 2., 3., und 4.Februar 2018 gibt es im Vorverkauf beim BVD Ticketservice in der Langen Straße in Bamberg.Die Tickets kosten 15 Euro für Erwachsene (ermäßigt zwölf Euro) und für Jugendliche (zwölf bis 17 Jahre) 8,50 Euro sowie für Kinder sechs Euro.



Die Vorstellungen sind im beheizten Zirkuszelt im Teufelsgraben, bzw. Jakobsplatz 15 in Bamberg. Sie finden statt am Freitag, 2. Februar, 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr; Samstag, 3. Februar, 19 Uhr, Einlass 18.30 Uhr sowie am Sonttag, 4. Februar, 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr. Es gibt keine Parkmöglichkeit vor Ort. red