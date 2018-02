Acht "Frühchen" unterm roten Licht

Das hat Günter Weber in den 30 Jahren, in denen er Geflügel hält, noch nicht erlebt: In der bis dahin kältesten Nacht des Jahres schlüpfte bei ihm Warzenenten-Nachwuchs im Freien.Frühlingsgefühle im Dezember beim Erpel und einer Brutente hatten dazu geführt, dass die einen Monat später auf einem Gelege von 15 Eiern saß.Da die von Rosenmontag auf Faschingsdienstag geschlüpften Küken draußen bei diesen Temperaturen keine Chance gehabt hätten, mussten sie umziehen. Warum die Mutter sich im neuen Quartier zunächst anders verhielt, als es den Küken gutgetan hat und wie es mit den extrem früh im Jahr ins Leben gestarteten Entenkindern weitergeht, lesen Sie hier