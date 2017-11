Abschiebung statt Ausbildung

Am Samstag wird Ahmad volljährig. Seit drei Jahren ist der junge Afghane dann in Deutschland. Nach drei Jahren in der Flüchtlingsklasse der Berufsschule, möchte Ahmad jetzt gerne eine Ausbildung im Gastgewerbe anfangen. Vier Praktika habe er gemacht, alle Betriebe würden ihn gerne als Azubi einstellen.



Ahmad spricht flüssiges Deutsch und er spricht schnell, denn er ist aufgebracht. Statt einer Ausbildungserlaubnis bekam er einen negativen Aufenthaltsbescheid. Er soll abgeschoben werden. "Ich bin ganz traurig", sagt er. "Ich habe die Kultur in Deutschland gelernt, ich habe viele Freunde, ich spiele mit Deutschen Fußball. Ich habe keinen Fehler gemacht, die Polizei kennt mich nicht. Und trotzdem darf ich nicht in Deutschland bleiben."



Gemeinsam mit weiteren Geflüchteten sowie Vertretern des Netzwerks Bildung Asyl, Freund statt fremd, Verdi und anderen Organisationen ist er am Mittwoch in die Harmonie gekommen. Vor der Stadtratssitzung übergeben sie Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Zweitem Bürgermeister Christian Lange (CSU) ihren offenen Brief. Denn wie Ahmad geht es in diesem Sommer vielen: Sie wollen arbeiten und dürfen nicht.



Integration durch Ausbildung

In dem Brief, den zahlreiche Organisationen, Verbände, Gewerkschaften und Unternehmen unterzeichnet haben, geht es im Kern um Folgendes: Die Integration durch Ausbildung soll in Deutschland seit 2015 forciert werden. Dazu gibt es seit vergangenem Jahr die sogenannte 3+2-Regelung, die Flüchtlingen den Einstieg und Unternehmen die Einstellung erleichtern soll. Unabhängig vom Aufenthaltsstatus garantiert sie drei Jahre Ausbildung und zwei Jahre Arbeit. In dieser Zeit ist der Geflüchtete mindestens geduldet.



An vielen Stellen funktioniert das Gesetz. Ausbildungslöcher werden gestopft. Und doch wird es von Bundesland zu Bundesland ganz unterschiedlich interpretiert. Denn eine "aufenthaltsbeendende Maßnahme" kann die 3+2-Regel einschränken. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) steht für einen restriktiven Umgang mit dieser Möglichkeit. Aus seinem Ministerium stammt die Weisung an die Ausländerbehörden, Geflüchteten ohne Bleibeperspektive keine Arbeitserlaubnis mehr zu erteilen. Als Afghane hat Ahmad eine Bleibeperspektive von aufgerundet 50 Prozent.



"Die Arbeitsagentur verzeichnete im Mai 2017 allein in Bamberg 800 freie Ausbildungsstellen", heißt es im offenen Brief. 128 000 Fachkräftestellen konnten 2016 bayernweit nicht besetzt werden (Quelle: IHK). Natürlich wird Ahmad gegen die drohende Abschiebung gerichtlich vorgehen. Die Arbeit des Verwaltungsgerichts kann viele Monate in Anspruch nehmen. In dieser Zeit bleibt Ahmad in Deutschland, darf seine Ausbildung aber trotzdem nicht antreten.



Eine solche Situation schafft Probleme auf vielen Ebenen. Es ist frustrierend für junge Menschen, die ihr eigenes Geld verdienen möchten. Es ist ärgerlich für Wohngruppen, die Platz schaffen müssten. Und nicht zuletzt: Es ist ein Unsicherheitsfaktor für die Unternehmen.



"Das ist für mich nicht nachvollziehbar", sagt Andrea Konrad, Geschäftsführerin der "Wilden Rose" am Telefon. Sie erzählt von zwei Fällen: Ein Armenier, der bereits ein Jahr lang zum Koch ausgebildet wurde. Statt einer Verlängerung seiner Duldung bekam er den Ausreisebescheid. Und ein Iraker, der Hotelfachwirt werden möchte: "Da wurde mir gesagt, das sei gar kein Problem, weil es ein unsicheres Herkunftsland ist. Dann wurde die Zuständigkeit an die Zentrale Ausländerbehörde übergeben und plötzlich gibt es doch ein Problem."



Der Iraker hat keinen Pass, weshalb die Behörde eine aufenthaltsbeendende Maßnahme einleiten kann. "Ich hatte den fest eingeplant", sagt Konrad. "Jetzt stehst du da und hast einen Mann weniger. Was mache ich jetzt? Muss ich einen Tag schließen?" Wie viele Kollegen aus der Gastronomie habe sie mit der Flüchtlingswelle Hoffnungen verbunden. Denn die Zahlen an Bewerbern auf Ausbildungsplätze sind seit Jahren rückläufig.



Einstellung unmöglich

Klaus Demuth geht es in einer ganz anderen Branche ganz ähnlich. Er ist Geschäftsführer von Demuth Bausanierungen in Hirschaid und würde gerne einen Praktikanten aus Sierra Leone als Azubi einstellen. "Er sieht die Arbeit, er lernt schnell. Es spricht nichts dagegen, dass er bei uns arbeitet." Auf der Baustelle würde der junge Mann dringend gebraucht, stattdessen soll er abgeschoben werden. Auch Demuth ist sauer: "Wenn mir das Landratsamt oder die Agentur für Arbeit einen Deutschen organisiert, der in derselben Form arbeitswillig ist, stelle ich den sofort ein. Aber den bekommt man nicht. Ich werde weiterhin Flüchtlinge einstellen, weil die einfach wollen."



Ein drittes Beispiel aus dem Landkreis: Olli's Styling Garage ist eine Autolackiererei in Eggolsheim. Seit eineinhalb Jahren arbeitet hier ein Praktikant aus Afghanistan. Oliver Pendl möchte ihn gerne einstellen: "Der wäre bombig! Der ist lernwillig, zuvorkommend, freundlich zu den Kunden ..." Auch ihm liegt ein Abschiebebescheid vor, der wegen eines fehlenden Passes wahrscheinlich gar nicht vollzogen werden kann. "Die Regierung sagt uns", so Pendl, "wir sollen integrieren. Und wenn man das dann möchte, darf man nicht. Jetzt kostet er uns im Endeffekt Geld, sonst würde er welches verdienen und Steuern zahlen."



Im Stich gelassen

Alle drei Unternehmer haben den offenen Brief an die Stadt ebenfalls unterzeichnet. Weitere werden folgen. Sie wollen einen Beitrag leisten, für die Integration der Geflüchteten und befinden sich angesichts des Fachkräftemangels in einer Situation das ohne große Probleme tun zu können. Nun fühlen sie sich dabei im Stich gelassen.

Ricardo Schreck vom Netzwerk Bildung und Asyl: "Man hat diesen Menschen in Deutschland eine Perspektive in Aussicht gestellt. Durch die Veränderung der Politik in Bayern stehen sie nun auf dem Abstellgleis." Viel Zeit, um ihr Anliegen im Vorfeld der Stadtratsversammlung zu artikulieren bleibt ihm allerdings nicht. Dafür ist allein der Text des Briefes aber vier Seiten lang.



Andreas Starke bedankt sich für das überdimensionale Schriftstück. Es gehe nun darum, zu prüfen, inwiefern die Kommunen in diesen Dingen einen positiven Einfluss ausüben könnten. Anfang August will er sich mit den Flüchtlingsvertretern erneut zusammensetzen.



Kommentar:

Wo die Politik scheitert D er Sachverhalt ist, wie immer wenn es Geflüchtete geht, über die Maßen komplex: Von welchem Aufenthaltsstatus reden wir und von welcher Art von Herkunftsland? Welche Behörde hat wann wie entschieden und warum? In welchem Stadium befindet sich das Aufnahmeverfahren des Betreffenden? Aus unterschiedlichen Variablen ergeben sich unterschiedliche Einzelfälle.

Und dennoch lässt sich die Angelegenheit letztlich auf drei Dinge herunterbrechen. Erstens: Betriebe in Bayern und Bamberg würden gerne ausbilden. Sie sind teilweise darauf angewiesen. Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Integration. Zweitens: Junge Geflüchtete wollen arbeiten, gerade auch in handwerklichen Berufen, in denen ein Mangel herrscht. Drittens: Die Politik der Staatsregierung schadet beiden, indem sie den Betrieben ihre Azubis wegnimmt - teilweise mit dem Ziel, diese in ein Bürgerkriegsland abzuschieben. Zu einem Zeitpunkt, in dem die Zahl der unbesetzten Stellen und Ausbildungsplätze ein neues Rekordhoch erreicht, sabotieren die Entscheidungen der Ausländerbehörden, dass die hohen Investitionen in die Integration Früchte tragen.

Die CSU hat es sich einmal mehr vorgenommen, den rechten Rand alleine zu besetzen, kein Platz für die AfD. Das ist einerseits verständlich. Und andererseits kurzsichtige Wahlkampfpolitik. von Andreas Thamm