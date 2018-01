A73 gesperrt: Unfall zwischen Lichtenfels und Bamberg

Auf der A73 ereignete sich am Donnerstagmorgen ein Unfall zwischen Lichtenfels und Bamberg. Die Autobahn ist in Richtung Süden komplett gesperrt. Es wird eine Ausweichroute bei Zapfendorf eingerichtet. Richtung Norden ist der linke Fahrstreifen gesperrt.Nach eigenen Aussagen ist der Fahrer des Lieferwagens am Steuer eingeschlafen, er verlor die Kontrolle und geriet ins Schlingern. Daraufhin stieß er mit einem Klein-Lkw zusammen.Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt. Wie lang die Sperrung aufrecht erhalten werden muss, ist bisher unklar.