A73 bei Buttenheim: Polizei zieht bunt leuchtenden Lkw raus

Einige Kraftfahrer haben das Bedürfnis, mit allerlei Zusatzbeleuchtung auf sich aufmerksam zu machen.



Natürlich gibt es auch hier Vorschriften, was zulässig ist und was nicht. Darauf macht die Bamberger Autobahnpolizei aufmerksam. Spätestens wenn farbige Leuchten verwendet werden, versteht die Polizei keinen Spaß mehr.



So musste am späten Samstagabend ein Lkw-Fahrer an der Ausfahrt Buttenheim der A 73 ein saftiges Bußgeld berappen, als ihn eine Streife der Autobahnpolizei Bamberg kontrollierte. Unter anderem leuchtete der Truck nach vorne in grüner und blauer Farbe, wodurch aufgrund der Verwechslungsgefahr mit einem Einsatzfahrzeug auch noch die Betriebserlaubnis erlischt.



Bereits am Freitagmittag wurde an der gleichen Ausfahrt ein 33-jähriger Autofahrer ebenfalls wegen montierter blauer Leuchten angezeigt.