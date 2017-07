Landkreis Bamberg: Zwei Verletzte nach Unfall auf Staatsstraße bei Bischberg

Zwei verletzte Personen sowie etwa 7000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag, kurz vor 17.30 Uhr, auf der Staatsstraße 2262 im Landkreis Bamberg ereignete.



Offensichtlich bediente ein 22-jähriger Renault-Fahrer während der Autofahrt ein Handy und geriet deshalb aus Unachtsamkeit nach links von der Straße ab, so der Kenntnisstand der Polizei. Deshalb prallte das Fahrzeug zunächst gegen die Leitplanke und landete dann im angrenzenden Graben. Mit schweren Verletzungen mussten sowohl der Fahrer als auch eine weitere Person im Wagen durch den Rettungsdienst ins Klinikum eingeliefert werden.



Am Renault Twingo entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Reparaturkosten für vier beschädigte Leitplankenfelder belaufen sich auf circa 2000 Euro.