Zwei Täter schlagen und treten einen Mann in Bamberg

Am Montag gegen 22 Uhr ist ein 28-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Siechenstraße von zwei Männern angegriffen, geschlagen und getreten worden, meldet die Polizei Bamberg.



Der Angegriffene zog sich Prellungen und Hämatome im Gesicht zu, weshalb er im Krankenhaus ärztlich behandelt werden musste. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.