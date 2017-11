Wie schmeckt Franken?

von Alice Natter

M it seinem Chefkoch Hubert Retzbach hatte er 19 Jahre lang einen Stern im Guide Michelin: Otto Geisel, ein Vierteljahrhundert lang Hotelier im "Victoria" in Bad Mergentheim. Selbst als Geisel und Retzbach 2003 entschieden, in ihren Restaurants nur regionale Produkte und Zutaten zu verwenden, erhielt die "Zirbelstube" weiter den Stern. 2011 machte der gelernte Koch und Hotelier einen radikalen Schnitt - zog nach München und gründete ein Institut, eine Beratungsagentur für alle Bereiche der Kulinarik. Er kennt also Frankens Küche, er schätzt Frankens Weine, kann Liebeserklärungen an den Silvaner schreiben - und er weiß, was man für einen Stern am Herd tun muss. Vor allem aber schätzt er den Genuss - und der kann einfach sein. "Ein gutes Gericht braucht keine Betriebsanleitung", sagt Otto Geisel.





Frage: Herr Geisel, was ist Ihr liebstes fränkisches Gericht?

Otto Geisel: Wenn es richtig fränkisch ist? Dann frisch gekochte blaue Zipfel, mit einem guten Sud sind die eine Delikatesse.



Sind Ihnen die lieber als Münchner Weißwürste?

Blaue Zipfel sind viel besser! Und mit dem Sud auch viel bekömmlicher.



Also dann: Wie ist es anno 2017 um die fränkische Küche bestellt?

Wenn man die Landesküchen betrachtet, zum Beispiel die badische Küche, dann fehlt der fränkischen Küche schon ein wenig Profil. Gut, es gibt den fränkischen Gasthof, in dem es jetzt zur Spargelzeit Spargel mit Bratwurst gibt. Eine absolut fränkische Eigenart, diese deftige Kombination finden Sie kein zweites Mal auf der Welt. Aber das reicht halt nicht. Ich sehe keinen herausragenden Protagonisten, der sich die fränkischen Spezialitäten vorknöpft. Natürlich ist sehr gute Gasthausküche voll im Trend. Aber Spargel mit Bratwurst, das geht zwar, damit macht man aber keine Furore außerhalb Frankens. Und der beste, höchstdekorierte fränkische Koch, der mir einfällt, Andree Köthe vom Essigbrätlein in Nürnberg, der macht eine sehr avantgardistische, international inspirierte Küche. Das ist keine fränkische Küche, auch wenn er mit regionalen Zutaten kocht.



Was machen Köche anderswo anders?

Nehmen Sie den hohen Norden: Ein Klassiker wie Labskaus ist für einen Hamburger Spitzenkoch eine Herausforderung, den ganz hervorragend mit besten Zutaten zu machen. Wenn Sie einen fränkischen Klassiker wie das Schäufele nehmen - da sehe ich keinen, der das zum Thema macht und besonders pfiffig interpretiert. Mit fränkischen Eigenheiten wird vergleichsweise wenig neu interpretiert, experimentiert oder variiert.



Woran liegt das? Ist die Region zu diffus und gib's "die" fränkische Küche gar nicht?

Das ist eine schwierige Definition. Die Heilbronner behaupten auch, Franken zu sein. Und der Frankenwald hinter Bayreuth ist von dort 300 Kilometer entfernt. Wenn man an Franken kulinarisch denkt, würde man es wohl am ehesten nach Weinfranken verorten, dann noch zweifelsohne nach Bamberg mit seinem Rauchbier und Nürnberg. Das ist das kulinarische Franken. Aber die Klassiker wie der Kloß, Schäufele oder Meefischli - das sind nicht sehr viele. Und es fehlt ein Protagonist, der sich das Thema zu Herzen nimmt, sich die Rezepte anschaut, entrümpelt, die Saucen leichter macht. Produkte gibt es wirklich genug. Vom Spargel angefangen, dann Wild, das Rhönschaf . . .



Was machen die badischen Köche besser?

Da spielt die Nähe zu Frankreich und der kulturelle Austausch sicher eine große Rolle: das Südliche, eher dem Genuss Zugewandte. Die fränkische Küche neigt dazu nicht unbedingt.



Aber ein bisschen was hat sich doch schon getan. Mal nicht an Sterne gedacht: Wie sehen Sie die Entwicklung der Gastronomie in Franken?

Die fränkischste aller kulinarischen Traditionen ist letztendlich das Lokal am Weingut, die Straußenwirtschaft. Und die sind so stark, dass in Würzburg seit Jahrzehnten keine wirklich eigene kulinarische Kultur aufkommt. Am Wochenende fährt man nach Randersacker oder anderswo hin und lässt es sich gut gehen. Bei den Weingütern und Besenwirtschaften, da gibt es eine ganz spannende Entwicklung. Der Winzerhof Stahl in Auernhofen vor Rothenburg macht eine spektakuläre Küche. Und Auernhofen ist jetzt kein idyllischer Winzerort wie Sommerhausen oder Iphofen, da sehen Sie nicht mal Reben. Aber die Leute kommen von nah und fern und finden herausragend gute Küche. Diese Weiterentwicklung der Straußenwirtschaften ist wirklich eine ganz schöne Pflege einer wunderschönen Tradition.



Und wie Sie sagen, die Leute kommen ja durchaus von weiter her . . .

Das ist kulinarisch der wirkliche Magnet, mal abgesehen von Bamberg und dem Rauchbier. Diese Kultur in der Weinregion ist in Deutschland so in dieser Art, in dieser Ausprägung, Vielfalt und Güte einzigartig. Das finden Sie in Baden zum Beispiel überhaupt nicht, in der Pfalz nur ein bisschen. Erst in Österreich, in der Wachau, gibt es wieder Ähnliches. Und die Entwicklung der Weingüter ist ja gewaltig in den vergangenen zehn, 15 Jahren. Was der fränkische Wein für einen Stellenwert bekommen hat, gerade der Silvaner, ist beachtlich. Dass damit eine gute Gasthausküche einhergeht, das ist das Pfund.



Die Sterne sind also gar nicht so wichtig?

Die Sternegastronomie an sich ist ja in einer tiefen Sinnkrise. Sich über komplizierte Gerichte zu profilieren und sich abzugrenzen über Dinge, die der Mitbewerber nicht kann - das führt nachhaltig in die Irre. Gerichte mit Betriebsanleitung wie man sie in Deutschland in der Top-Sternegastronomie findet, wo jemand kommen muss um zu erklären, was man auf dem Teller hat - das ist international durch. In Frankreich oder Italien, da ist "Küche", was dort angesagt ist. Simple, schlüssige Gerichte, die wahnsinnig bekömmlich sind, eine große Sinnlichkeit haben und selbsterklärend sind. Dinge zu konstruieren, sowohl architektonisch wie geschmacklich - da steht Deutschland international ziemlich alleine da. In Frankreich heißt es: nie mehr als drei Aromen auf einem Teller.



Spargel mit Bratwurst - zwei Aromen und selbsterklärend. Was braucht es für Sterneküche?

Auf jeden Fall nicht, sich über die Komplikation der Kreation zu profilieren. Man muss sich eine eigene Identität schaffen, über beste Produkte logischerweise, die in der Nähe des Kochtopfs gedeihen. Die Jakobsmuschel taugt nun wirklich nicht mehr als Symbol für fränkische Gastlichkeit, so gut sie sein kann, die bekommen sie überall. Es wäre spannender, man würde sich um fränkische Flusskrebse kümmern. Was macht unsere Sehnsucht nach Italien aus? Das ist oftmals die Trattoria-Küche, die aus einer Arme-Leute-Küche gewachsen ist und in der unheimlich viele Gerichte vegetarisch sind, ohne dass sie so benannt werden. Es geht um die Klarheit des Geschmacks. In Zeiten, in denen die Hochküche nicht weiß, wohin sie sich entwickeln soll, ist ein ehrliches fränkisches Vesper schon wohltuend.



Verlangt der Gast heute nicht besonders Regionalität? Oder achtet zumindest darauf?

In den letzten Jahren gibt es einen regelrechten Bewusstseinswandel, es lacht heute keiner mehr über Region und Tradition. Das ist auch so schnell nicht mehr umkehrbar.



Welchen kulinarischen Grund gibt es, aus München nach Franken zu fahren?

In erster Linie würde ich wirklich wegen des Weins kommen. Und dann die guten Gasthäuser in Escherndorf, Iphofen und Randersacker besuchen. Als Münchner würde ich nicht unbedingt wegen Sternegastronomie nach Franken fahren. Zwei Ausnahmen: Das kleine, überwältigend gastfreundliche Restaurant Philipp in Sommerhausen und das Essigbrätlein in Nürnberg, das eine so unglaublich subtile, feine Küche mit hohem vegetarischen Anteil hat. Und dazu eine spektakuläre Weinkarte mit enormer Jahrgangstiefe. Deswegen setzt man sich in München gerne in den Zug, aber das sind eben überragende Einzelleistungen. Einen muss man unbedingt noch nennen: Thomas Kellermann von Burg Wernberg im Landkreis Schwandorf. Nicht nur, weil er zwei Sterne hat. Was er Subtiles und Feines mit unserem heimischen Gemüse macht, ist sensationell.







INFO:

Otto Geisel



Koch 1960 in Bad Mergentheim geboren, berät Otto Geisel heute Firmen zu guter Ernährung und gastronomischen Konzepten. Geisel machte eine Kochlehre im Sterne-Restaurant Hoheneck (Schwarzwald) und an der Hotelfachschule Genf das Diplom als Hotelbetriebswirt. 1985 übernahm er die Leitung des familieneigenen Hotels Victoria, Bad Mergentheim.



Hotelier Die "Zirbelstube", das hoteleigene Restaurant mit Chefkoch Hubert Retzbach, wurde von 1993 bis 2012 vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet. Der Gault&Millau kürte Geisel 2007 zum "Restaurateur des Jahres". Nach 25 Jahren Selbstständigkeit verkaufte er das Hotel Victoria und gründete 2011 das Münchner "Institut für Lebensmittelkultur".



Ehrenamt Bei diversen Unternehmen und Vereinen war Geisel als Vorstand tätig, zuletzt bei Slow Food. Lange Zeit war er im Vorstand der Deutschen Akademie für Kulinaristik. Geisel war 1999 der erste öffentlich bestellte & gerichtlich vereidigte Sachverständiger für die Bewertung von Weinen in Deutschland. Seit 2001 schreibt er für den Gault&Millau-Weinführer Deutschland.