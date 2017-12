DWD warnt vor starken Gewittern am Montag in Oberfranken und Mittelfranken

Der DWD gibt für folgende Regionen in Oberfranken eine Gewitterwarnung heraus: Stadt und Kreis Bamberg, Stadt und Kreis Bayreuth, Stadt und Kreis Coburg sowie die Landkreise Kulmbach, Kronach und Lichtenfels. Die Warnung gilt bis etwa 16.00 Uhr am Pfingstmontag. In Kulmbach hatten Gewitter bereits am Samstag für über 100 Einsätze der Rettungskräfte gesorgt. Auch in Kronach waren Straßen überschwemmt und die Feuerwehr hatte ordentlich zu tun.Auch in Mittelfranken kann es krachen: hier sind Stadt und Landkreis Fürth betroffen und zwar bis zirka 17.00 Uhr.In den genannten Regionen besteht die Gefahr des Auftretens von starken Gewittern. Örtlich kann es Blitzschlag geben. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden, warnt der DWD. Auch seien kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.