Siebenschläfer-Wetter in Franken: Heftige Regenschauer und Gewitter erwartet

Dienstag ist Siebenschläfertag



Heftige Regenschauer und Gewitter ab Mittwoch



Wetter in Franken: Kühle Atlantikluft kommt



Am Montagnachmittag schien die Sonne fast ungestört und daher war es mit 27-29 Grad wärmer als erwartet.Nach einer alten Bauernregel ist der 27. Juni ein entscheidender Tag: Die Lage am Siebenschläfertag soll das Wetter der nächsten sieben Wochen bestimmen. Regnet es zum Beispiel an diesem Tag, sollen die Schauer nach dem Sprichwort "Ist der Siebenschläfer nass, regnet's ohne Unterlass" den ganzen Juli und die Hälfte des Augusts lang andauern. Wenn das zutrifft, schaut es nicht besonders rosig aus für die nächsten sieben Wochen. Und Statistiken zeigen, dass die Bauernregel in etwa 70 Prozent aller Fälle Recht behält.Am Dienstagmorgen gehen wahrscheinlich Regenschauer und Gewitter nieder. Wetterexperte Stefan Ochs prognostiziert eine Regenwahrscheinlichkeit von 70 Prozent. Im Tagesverlauf gibt es dann Zwischenaufheiterungen und erneute Schauer- und Gewitterbildungen. Maximal werden knapp 30 Grad erreicht. Der schwache bis mäßige Wind weht aus Südost.Am Mittwoch liegen wir im Bereich eines Tiefs, das feuchtwarme Luftmassen vom zentralen Mittelmeer ansaugt. Die Indizes für Labilität und niederschlagbares Wasser (Gesamtgehalt der Atmosphäre an Wasserdampf) sind hoch und das deutet auf heftige Regenschauer und Gewitter mit lokalen Überschwemmungen hin. Ab und zu scheint die Sonne, damit die Waschküche bei 25 Grad auch so richtig ins Dampfen kommt. Der schwache Wind weht aus wechselnden Richtungen.Der Donnerstag beginnt mit starken und teilweise gewittrigen Regenfällen. Am Nachmittag ist es dann wechselnd bewölkt mit Schauern. Maximal werden 20 Grad erreicht. Es weht ein mäßiger und in Böen starker Westwind.Von Freitag bis Sonntag liegen wir im Zustrom kühler Atlantikluft. Es ist wechselnd bewölkt. Mal scheint die Sonne, mal gibt es einen Schauer oder ein Gewitter, mal regnet es. Je nach Sonnenscheindauer werden maximal 17-22 Grad erreicht.In den Nächten kühlt es zunächst auf 15, ab der Nacht zum Freitag auf 12 Grad ab.