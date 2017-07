Wetter in Franken: Bleibt es trocken am Wochenende?

Am Donnerstag scheint die Sonne tagsüber ungestört und die Temperaturen steigen bis auf 31 Grad. Ab dem Abend ziehen dann einzelne Gewitter mit Unwetterpotenzial über die Mitte Deutschlands nach Osten. Die genauen Zugbahnen weiß man leider vorher nicht. Es sieht so nach 50:50 aus, ob Franken getroffen wird oder nicht - soweit die Einschätzung von Wetterexperte Stefan Ochs.



In der Nacht zum Freitag und am Freitag tagsüber bleibt die Situation mit den nach Osten ziehenden Gewittern erhalten. Diese schlagen nach dem Zufallsprinzip zu. Bei solchen Lagen kann es durchaus auch niederschlagsfrei bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bei 30 Grad. Der zuvor (von Gewitterböen abgesehen) nur sehr schwache Wind frischt ab Freitagmittag aus West auf mit starken Böen (Beaufort 6-7).



Kräftig absinkende Luftbewegungen trocknen die Atmosphäre in der Nacht zum Samstag aus. Dadurch klingen die Gewitter rasch ab.



Das Wetter in Franken am Samstag & Sonntag



Am Samstag ist es sonnig und wahrscheinlich allgemein trocken (sehr geringe Schauer- und Gewitterneigung). Die Höchsttemperaturen liegen erneut nahe 30 Grad. Der schwache Wind weht aus West.



Am Sonntag steigen die Temperaturen dann sogar auf 32 Grad. Von Westen nähert sich aber ein Kaltfront. Ob die sich schon am Sonntagabend oder erst im Laufe des Montags mit Regenfällen und Gewittern bemerkbar machen wird, ist noch nicht klar. Die nächtlichen Tiefsttemperaturen liegen bei rund 15 Grad.