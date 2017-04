Das perfekte Dinner in Bamberg: Wer kocht das Siegermenü?

In der Woche vom 3. bis 7. April treten bei "Das perfekte Dinner" täglich um 19 Uhr bei Vox fünf Hobbyköche aus Bamberg und Umland in den kulinarischen Wettstreit am Herd. Mit dabei sind: Kommunikationsmanagerin Katharina (53), Flugbegleiterin Denise (29), stellvertretender Pflegedienstleiter Peter (26), Diplom-Pädagogin Juliane (29) und Finanzbeamter Hermann (52).



Die fünf fränkischen Hobbyköche laden sich reihum zu ganz besonderen Drei-Gang-Menüs ein, um sich in die kulinarischen Herzen der Konkurrenz zu kochen. Dabei kommen sowohl regionale Köstlichkeiten als auch internationale Speisen auf den Tisch. Jeder von ihnen gibt am Herd sein Bestes, um am Ende das Siegertreppchen besteigen zu können.



Doch wer sich über den Gewinn in Höhe 3000 Euro freuen darf, darüber entscheidet allein der Geschmack der Gäste bei "Das perfekte Dinner".



Die Dinner-Woche startet am Montag bei Katharina in Reckendorf. Die Kommunikationsmanagerin ist in Polen zur Welt geboren und lebt nun seit fast 30 Jahren in Deutschland: "Wir sind damals eigentlich nur für drei Monate nach Berlin gekommen", erklärt die 53-Jährige. Und da sie beide Länder ihre Heimat nennt und Frankreich ihr Lieblingsurlaubsort ist, will sie am Abend diese drei Länder in ihrem Menü vereinen: "Die drei Länder meines Lebens!" Konkurrent Peter ist skeptisch: "Das Dessert klingt kompliziert."



Flugbegleiterin am Herd

In Oberschwappach steigt Flugbegleiterin Denise als zweite Gastgeberin in den Dinner-Ring. Die Zweifach-Mutter startet etwas müde in den Tag: "Ich habe nur zwei Stunden geschlafen", gesteht die 29-Jährige. Doch die Halbamerikanerin gibt am Dienstag trotzdem 100 Prozent in der Küche. "Ich hoffe ja, dass Denise den Grill-Fetisch der Amerikaner geerbt hat."



Zur Wochenmitte geht es nach Bamberg, wo Peter die vier Dinner-Gäste bekochen darf. Der stellvertretende Pflegedienstleiter im Seniorenheim pflegt eine für sein junges Alter besondere Sammelleidenschaft: "Ich liebe Whisky", erklärt der 26-Jährige. Und diesen genießt der Gastgeber am liebsten mit einer schönen kubanischen Zigarre. Doch die Gäste müssen sich keine Sorgen machen - für sein "Perfektes Dinner" hat Peter natürlich mehr vorbereitet.



Der Donnerstag führt zu Diplom-Pädagogin Juliane, die ebenfalls in Bamberg lebt und in einer Zweier-WG wohnt: "Man könnte meinen, das wäre eine Hippie-WG, aber ich mag keine Schmuddel-Hippies", lacht die 29-Jährige. Auch beim Menü ist kein "Flower Power" angesagt, denn als gebürtige Saarländerin ist ihr Motto am Abend natürlich "Hauptsach gudd gess" - und dabei geht es bei ihr einmal um die Welt. "Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich freu mich darauf", so Konkurrentin Denise im Hinblick auf die Vorspeise.



Speisen an ritterlicher Tafel

Zum Finale lädt der gebürtige Bamberger Hermann nach Lisberg direkt neben das Schloss Trabelshof. Der 52-jährige Finanzbeamte fiel die letzten Tage durch Tiefstapelei auf, doch die Konkurrenz lässt sich davon nicht hinters Licht führen: "Ich habe heute immens hohe Erwartungen an ihn", stellt Juliane klar. Sein Menü klingt jedenfalls nicht nach wenig Aufwand. Als abendlichen Speisesaal hat Hermann etwas ganz besonders Mondänes vorbereitet: Er serviert sein Menü in einem mittelalterlichen Gewölbekeller an einer ritterlichen Tafel.

Welcher Hobbykoch sich am Ende auf den Dinner-Thron kocht, entscheidet sich am Freitag, 7. April, ab 19 Uhr bei Vox bei "Das perfekte Dinner".



Seit März 2006 ist "Das perfekte Dinner" täglich von Montag bis Freitag um 19 Uhr beim Kölner Fernsehsender VOX im Programm. Die Koch-Doku wurde 2007 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Rubrik 'Beste Kochshow' ausgezeich-net und gehört mit durchschnittlich rund 1,8 Millionen Zuschauern zu einem der erfolgreichsten VOX-Eigenformate. Im März 2016 feierte die Sendung ihren 10. Geburtstag und ist heute die am längsten laufende werktägliche Koch-Doku in der deutschen Fernsehlandschaft.

Die Idee hinter dem Format: Hobbyköche aus einer Stadt, die sich vorher nicht kennen, ermitteln, wer von ihnen der beste Gastgeber ist. Dazu laden sie sich mit selbst gestalteten Menükarten gegenseitig zum Essen ein. Jeder Kandidat serviert bei sich zu Hause ein Drei-Gänge-Menü plus Aperitif und die Gäste schauen ihm dabei auf die Finger. Dabei geht es nicht nur ums Essen. Die Mitstreiter bewerten den gesamten Abend - von der Stimmung über die Dekoration bis hin zur Menüauswahl. Auch den Gastgeber prüfen sie auf Herz und Nieren: Hat er rechtzeitig nachgeschenkt? Kann er seine Gäste bei Laune halten? Und damit die Gäste nicht nur die kulinarischen Fähigkeiten ihres Gastgebers kennenlernen, dürfen sie sich nach der Vorspeise auch ein bisschen in seinen vier Wänden umschauen.



Für die Leistung des Gastgebers vergeben die Gäste am Ende eines jeden Dinnerabends dann bis zu 10 Punkte. Wie viele Punkte ein Gastgeber bekommt, wissen allerdings nur die Zuschauer. Die Kandidaten tappen bis zuletzt im Dunkeln. Erst am Ende der Woche, wenn das letzte Dinner verspeist ist und jeder einmal Gastgeber war, erfahren die Hobbyköche, wer von ihnen der Beste war. Dem Sieger winkt ein Preisgeld in Höhe von 3000 Euro.