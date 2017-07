Warum der Klatschmohn "Achtung" sagt

Von Hans Bahmer





D ie moderne Landwirtschaft hat dazu geführt, dass die Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen stark zurückgegangen ist. Der Klatschmohn ist dafür ein markantes Beispiel. Bildeten seine flammenden Blüten einst die charakteristischen Farbflecken an heimischen Getreidefeldern, zeigt sich die Pflanze in der Gegenwart, wenn überhaupt, nur noch auf Brachen, Schuttplätzen oder an Straßenböschungen.



Das frühere Massenauftreten dieses Überlebenskünstlers war zwar dem Bauer ein Dorn im Auge, hat aber zumindest den Kindern ein Freudestrahlen ins Gesicht gezaubert. Auch wenn man es sich heute nur schwer vorstellen kann, diente das Ackerunkraut den lieben Kleinen als unterhaltsames Spielzeug.

Mit etwas Fantasie und Geschick konnte man sich aus den Blütenköpfchen kleine Puppen basteln oder mit den Blütenblättern diverse Geräusche erzeugen. Daher kommen ja auch die Namen Klatschmohn und Klatschrose, die darüber hinaus auch mit dem Aneinanderklatschen der empfindlichen Kronblätter bei Wind und Regen erklärt werden.



Hinter dem wissenschaftlichen Gattungsnamen Papaver soll sich das Lallwort "pappa" verbergen, was Brei bedeutet und auf das lateinische "pappare" für "essen" zurückgeht. Bereits bei den alten Römern soll es guter Brauch gewesen sein, mit in den Kinderbrei eingerührtem Klatschmohnsaft den nörgelnden Nachwuchs schneller in Morpheus Arme zu schicken. Das ist eine nicht ganz ungefährliche Methode, gelten doch allen Teile des Klatschmohns, aber besonders der Milchsaft, als giftig. Übermäßiger Verzehr der Pflanze hat schon Vieh vergiftet.



Über den in Meyers Konversationslexikon von 1908 "verwerflich" genannten Schlaftrunk aus dem verwandten Schlafmohn heißt es: "Besonders bei gewerblich arbeitenden Frauen sehr gebräuchliche Anwendung als schlafmachendes Mittel für kleine Kinder." Der Macer floridus, Standardwerk der mittelalterlichen Kräuterheilkunde, preist den Mohnsaft ebenfalls als Schlummerhilfe an: "Es sei denn, der Tod steht bereits vor der Tür - dann nämlich kommt der Todesschlaf."



Die signalfarbenen Blüten mit ihren vier ziemlich zerknittert aussehenden Blütenblättern sind sehr beliebt bei Insekten wie Bienen, Hummeln, Schwebfliegen und Käfern. Damit gehört der Klatschmohn zu den Pflanzen, die in einem Acker die Bestäubervielfalt vergrößern können. In jeder der noch ursprünglich aufgebauten duft- und nektarlosen Blüten bieten bis zu 164 Staubblätter um die 2,5 Millionen leckere, eiweißhaltige Pollenkörner an. Der grünschwarze Blütenstaub wird so dargereicht, dass keine speziellen Anpassungen für die Ernte notwendig sind. Allerdings sollte man sich mit der Tagesrhythmik der Blüten auskennen. Bereits um 5 Uhr öffnet sich die Blütenpracht und spätestens bis 10 Uhr sollte der Pollen geerntet sein. Für Blütenbesucher der empfindlichen Blüten ist die im Zentrum stehende Narbe ein idealer Landeplatz.



Dafür, dass auch rotblinde Insekten die Blüte nicht übersehen, sorgt die Reflexion der UV-Strahlen an den Blütenblättern. Für die gehandicapten Kerbtiere leuchtet so ein Mohnfeld wahrscheinlich blauviolett.

Besonderen Gefallen findet die Mohn-Mauerbiene an Mohnblüten. Sie kleidet ihre unterirdischen Nester mit Mohnblütenstückchen aus. Damit baut sie vielleicht auf dieselben Eigenschaften des Milchsaftes wie die Mohnpflanze selbst. Die weiße Substanz mit dem bitteren Geschmack soll die Wildpflanze vor Tierfraß schützen, durch antibakterielle Eigenschaften Infektionen vorbeugen und den Wundverschluss begünstigen. Auf den bei Verletzungen ausfließenden Mohnsaft spielt das Epitheton (Beiwort) des botanischen Namens Papaver rhoeas (gr. rhoia = fließen) an. Die Blütenblätter wurden in der Volksmedizin genutzt oder zum Färben von Tinte und Stoffen eingesetzt.



Viele Fans haben die roten Klatschmohnblüten unter den Fotografen und Malern. Besonders bekannt sind die Gemälde "Mohnfeld" von Claude Monet und "Mohnpflanzen am Waldrand" von Paula Modersohn-Becker.

Aus der realen Blüte entwickelt sich nach erfolgreicher Bestäubung und Befruchtung die bekannte Mohnkapsel. In ihrem Inneren enthält sie einige Tausend winzige Samen, die bei Wind durch Poren aus ihrem Gefängnis herausgeschüttelt und so verbreitet werden. Dem Keimling im Samen steht ein ölreiches, gewichtssparendes Nährgewebe zur Verfügung, was eine Ausbreitung durch den Wind begünstigt. Landen die Samen auf dem richtigen Untergrund, können die Lichtkeimer die Landschaft mit blutroten Blüten bedecken.



Im Volksaberglauben gilt das massenhafte Erscheinen der Mohnpflanzen als ein Hinweis auf frühere blutige, kriegerische Auseinandersetzung. Da auf den geschundenen Böden der Kriegsschauplätze des 1. Weltkrieges in Flandern Mohnsamen tatsächlich optimale Keimbedingungen hatten, führte das dort zu einer Massenblüte des Klatschmohns. Die Mohnpflanze gilt in manchen Ländern heute als ein Symbol, das an die Toten und Verletzten dieses Krieges erinnert.



Die kurze Blütezeit und die leicht abfallenden Blütenblätter sind darüber hinaus noch ein Bild für die Vergänglichkeit der Schönheit und das Verflüchtigen von Liebe. Das schnelle Abblühen der Mohnblüte inspiriert auch die Dichter. Im Haiku des Japaners Etsujin heißt es:



Angesichts dieser Aussage unterliegt man eher nicht der Gefahr, einen Strauß Mohnblumen zu verschenken. Der hat in der Blumensprache folgende Bedeutung: "Dein schläfrig-phlegmatisches Temperament kann keine bedeutenderen Regungen Deines Herzens aufkommen lassen."