Vorfahrt genommen in Breitengüßbach: Eine Verletzte

Eine leicht verletzte Autofahrerin sowie etwa 5000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Breitengüßbach, Landkreis Bamberg, der sich am Dienstagvormittag ereignete.



Laut Angaben der Polizeiinspektion Bamberg-Land missachtete eine 40-jährige Autofahrerin die Verkehrsregelung Rechts vor links in der Ahornstraße, Ecke Eichenweg und prallte mit einem vorfahrtsberechtigten Fahrzeug zusammen. Die 76-Jährige musste ärztlich versorgt werden.