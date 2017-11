Vor Disko in Bamberg: Gruppe prügelt auf 26-Jährigen ein

Der 26-jährige Mann wurde am Samstagmorgen gegen 4 Uhr vor der Diskothek in der Ludwigstraße von einer aus vier bis sechs Männern bestehende Gruppe angegriffen.



Nachdem er am Boden lag, wurde er laut Polizei weiter mit Fußen getreten, bis schließlich ein anderer Mann eingriff, um ihm zu helfen.



Die Gruppe ging den Helfer ebenfalls an und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.



Die beiden Geschädigten erlitten bei dem Vorfall leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen zu der Auseinandersetzung. Diese werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg -Stadt unter Telefon 0951/9129-210 zu melden.