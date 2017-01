Verkehrsunfälle in Franken wegen Glätte

B4 im Landkreis Bamberg nach Glätteunfall stundenlang gesppert





Bei Neustadt bei Coburg gegen die Laterne gerutscht





Verkehrsunfall wegen Glätte bei Ebensfeld





Verkehrsunfall bei Selb





In Lichtenfels im Straßengraben gelandet





Zwei Verkehrsunfälle wegen Glätte in Oberthulba





Leicht verletzter Autofahrer in Ansbach





Zwei Glätteunfälle im Landkreis Rhön-Grabfeld



Bei einem Glätte-Unfall auf der Autobahn 71 in Unterfranken ist in der Nacht zum Donnerstag ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt.Zwischen Breitengüßbach und Rattelsdorf ist im Landkreis Bamberg ein Lkw-Anhänger auf der Bundesstraße 4 umgekippt. Ein Kran musste den Anhänger wieder aufstellen. Die Bundesstraße war bis in die Morgenstunden gesperrt.Die Schneeglätte hat ein Mercedesfahrer am Sonntagabend deutlich unterschätzt. Der 27-jährige Mann war mit seinem Wagen auf der Haarbrücker Straße in Richtung Thann unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Siemensring macht die Straße eine leichte Linkskurve. Dafür war der Mercedes aber zu schnell. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Front gegen eine Straßenlaterne. Diese wurde dadurch total zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.Am späten Mittwochnachmittag ereigneten sich drei Verkehrsunfälle ohne Personenschaden. Einer davon am Banzer Berg von Kösten her kommend, als ein Pkw-Fahrer auf Grund von Straßenglätte in die Leitplanke rutschte. In den beiden anderen Fällen kamen zwei Pkw-Fahrerinnen, im zeitlichen Abstand von etwa zwei Stunden, zwischen Oberbrunn und Döringstadt auf Grund von Straßenglätte von der Fahrbahn ab. Bei den drei Unfällen entstand ein Gesamtsachschaden von zirka 6000 Euro.Ein Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donenrstag um 03.00 Uhr in der Hofer Straße, 200 Meter nach dem Kresiverkehr stadteinwärts. Ein BMW-Fahrer aus dem Vogtlandkreis kam wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneeglätte ins Schleudern und landete im Bankett. Es ist lediglich leichter Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstanden.Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf schneeglatter Straße kam am Mittwochnachmittag im Bucher Forst in Lichtnfels ein 21-jähriger BMW-Fahrer ins Schleudern, prallte beim Gegenlenken gegen einen Leitpfosten und landete im Straßengraben. Der junge Mann wurde bei dem Unfall nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von 2100 Euro.Auch in Oberthulba im Landkreis Bad Kissingen kam es wegen des Schneefalls und den Temperaturen um den Gefrierpunkt zu einigen Unfällen. So kam zum einen am Mittwochabend gegen 19.00 Uhr ein 31-Jähriger zwischen Oberthulba und Schlimpfhof von dere Fahrbahn ab. Das Fahrzeug rutschte auf ein angrenzendes Feld. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf insgesamt 3250 Euro beziffert.Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich im Ortsgebiet von Oberthulba um 22.45 Uhr, als ein 22-Jähriger aufgrund der örtlich auftretenden Eisglätte mit seinem Auto gegen einen Lichtmast rutschte. Der hierbei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5100 Euro.Am Donnerstag um 04.50 Uhr kam in Ansbach ein 25-Jähriger mit seinem Auto aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Straßenglätte von der Fahrbahn ab und wurde hierbei leicht verletzt. Das Auto, an dem ein Totalschaden von 4500 Euro entstand, musste abgeschleppt werden.Am Mittwoch fuhr der Fahrer eines Lastkraftwagens mit einem Anhänger auf der Bundesstraße von der Schwedenschanze kommend in Richtung Bad Neustadt. Gegen 21.30 Uhr befuhr er die Ortsumfahrung von Schönau, als plötzlich der Anhänger des 40 Tonnen schweren Sattelzugs ausbrach und mit der hinteren Stoßstange mehrfach links und rechts gegen die Leitplanken schlug.Die Straße war spiegelglatt, so dass sämtliche Lastkraftwagen nicht mehr weiterfahren konnten, bis die Fahrbahn vom Streudienst, der von der Polizei alarmiert wurde, abgestreut worden war. Andere Fahrzeuge aus Richtung Bad Neustadt kommend wurden durch Schönau umgeleitet. Am Anhänger wird der Schaden auf 4000 Euro geschätzt. An den Leitplanken entstanden Beschädigungen in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Straßenmeisterei wurde über die beschädigten Leitplanken informiert.Auch ein 51-jähriger VW-Fahrer, der von Bad Neustadt in Richtung Wollbach fuhr, kam gegen 21.15 Uhr auf Höhe der Einfahrt Wollbach/Süd aufgrund glatter Fahrbahn ins Rutschen und geriet links in die Leitplanke. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Andere Verkehrsteilnehmer informierten die Polizei. Es werden nun Ermittlungen wegen Unfallflucht gegen den 51-Jährigen getätigt. An den fünf betroffenen Leitplanken entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.