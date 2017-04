Unfall in Hallstadt: Rollerfahrer nach Zusammenstoß mit Auto in Lebensgefahr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Rollerfahrer kam es am Freitagmorgen, kurz vor 6 Uhr, in Hallstadt (Landkreis Bamberg).



Von der Bamberger Straße kommend, wollte ein 29-jähriger Autofahrer nach links auf die A70 abbiegen. Dabei übersah er einen auf der Staatsstraße von Bamberg in Richtung Hallstadt fahrenden 48-jährigen Rollerfahrer und prallte mit dem Zweirad zusammen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Mann schwerste Verletzungen, laut Polizei schwebt er in Lebensgefahr. Sein Kleinkraftrad wurde völlig zerfetzt. Der Rettungsdienst lieferte das Unfallopfer in ein umliegendes Krankenhaus ein.



Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter an die Unfallstelle berufen, sowie die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge angeordnet. Ein Abschleppunternehmen barg die Fahrzeuge. Die Unfallstelle musste für drei Stunden komplett gesperrt werden.